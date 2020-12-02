02 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete sunuldu

Trabzonspor tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

ekiplerinden , Müslüman ve Hristiyan futbolcularının ibadetlerini tesiste rahat yerine getirebilmeleri için daha önce yapımına başlanılan mescit ve şapel (küçük kilise), hizmete girdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Eylül 2013'te, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.

'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.

Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.

Trabzonspor'un tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi 'un tesislerinde mescit ve şapel hizmete girdi

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