02 Aralık 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde mescit ve şapel hizmete sunuldu
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Müslüman ve Hristiyan futbolcularının ibadetlerini tesiste rahat yerine getirebilmeleri için daha önce yapımına başlanılan mescit ve şapel (küçük kilise), hizmete girdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Eylül 2013'te, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.
Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.
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