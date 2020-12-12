Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Kayserispor maçı 11'i
Abdullah Avcı ile çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi evinde Sivasspor’a takılmıştı. Trabzonspor, bugün Kayserispor'u yenip ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor karşısında sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11...
Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor bugün Kayserispor'a konuk olacak. Bordo-mavililerde hedef Abdullah Avcı ile çıkacağı 4. maçta 3. galibiyetini elde etmek. Karadeniz ekibi yeni hocası ile BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü devirdikten sonra evinde Sivasspor ile berabere kalmıştı. Yine de son haftaların en başarılı takımlarından olan Fırtına yoluna kazanarak devam etmeyi planlıyor. Amaç bugün Kayseri'den 3 puanla dönerek üst sıralara yaptığı yolculuğu sürdürmek...
OYUNCULAR İSTEKLİ
Trabzonspor'da futbolcular da Kayserispor karşılaşması öncesi bir hayli hırslı. Hafta boyunca idmanlardan kemik sesleri geldi. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda Sivasspor'a kaybettikleri puanın telafisini Kayseri'de almaya ant içtiler. Kaptanlar da takım arkadaşlarıyla sık sık konuşarak bu maçta alacakları 3 puanın kendilerini yukarı taşıyacağını belirtiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencilerinin maç motivasyonundan bir hayli memnun. Deneyimli teknik adam oyuncularından galibiyet beklediğini söyledi.
DJANINY VE PLAZA YOK
Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.
KAYSERİ'DE 5 EKSİK
Ligde Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor'da 5 eksik bulunuyor. Silviu Lung, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Karahan Yasir Subaşı ve Wilfried Kanga'nın sakatlıkları sürüyor. Sakatlığı geçen İlhan Depe ile karantinası sona eren Denis Alibec kadroda yer alabilecek.
KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
KAYSERİSPOR: İSMAİL, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, ATTAMAH, HÜSEYİN, LENNON, KVRZIC, HENRIQUE, İLHAN
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREİRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, BİLAL, A.ÖMÜR, EKUBAN, AFOBE
6 SEZONDUR KAYBETMIYOR
Kayseri deplasmanı Trabzonspor'un başarılı olduğu yerlerden biri. Bordo-mavililer, 6 sezondur Kayseri'de maç kaybetmiyor. Fırtına rakibine en son 2013-14 sezonunda yenilmişti. Ardından çıktığı 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik gördü.
FIRTINA ÜSTÜN
İki takım tarihleri boyunca 46 defa karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un Kayserispor'a karşı 29-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 88 gol attı. Kalelerinde 47 gol gördüler.
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