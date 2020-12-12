12 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef 3 puan! İşte Kayserispor maçı 11'i

Fırtına'da hedef 3 puan! İşte Kayseri maçı 11'i
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2020

ile çıkışa geçen temsilcisi evinde ’a takılmıştı. , bugün 'u yenip ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor karşısında sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11...

Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi zirve yarışına ortak olmak isteyen bugün 'a konuk olacak. Bordo-mavililerde hedef ile çıkacağı 4. maçta 3. galibiyetini elde etmek. ekibi yeni hocası ile BB Erzurumspor ve Ankaragücü'nü devirdikten sonra evinde ile berabere kalmıştı. Yine de son haftaların en başarılı takımlarından olan Fırtına yoluna kazanarak devam etmeyi planlıyor. Amaç bugün 'den 3 puanla dönerek üst sıralara yaptığı yolculuğu sürdürmek...

OYUNCULAR İSTEKLİ
Trabzonspor'da futbolcular da Kayserispor karşılaşması öncesi bir hayli hırslı. Hafta boyunca idmanlardan kemik sesleri geldi. Bordo-mavililer, Stadı'nda Sivasspor'a kaybettikleri puanın telafisini Kayseri'de almaya ant içtiler. Kaptanlar da takım arkadaşlarıyla sık sık konuşarak bu maçta alacakları 3 puanın kendilerini yukarı taşıyacağını belirtiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencilerinin maç motivasyonundan bir hayli memnun. Deneyimli teknik adam oyuncularından galibiyet beklediğini söyledi.

DJANINY VE PLAZA YOK
Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.

KAYSERİ'DE 5 EKSİK
Ligde Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor'da 5 eksik bulunuyor. Silviu Lung, Ömer Uzun, Gustavo Campanharo, Karahan Yasir Subaşı ve Wilfried Kanga'nın sakatlıkları sürüyor. Sakatlığı geçen İlhan Depe ile karantinası sona eren Denis Alibec kadroda yer alabilecek.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

KAYSERİSPOR: İSMAİL, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, ATTAMAH, HÜSEYİN, LENNON, KVRZIC, HENRIQUE, İLHAN

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREİRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, BİLAL, A.ÖMÜR, EKUBAN, AFOBE

6 SEZONDUR KAYBETMIYOR
Kayseri deplasmanı Trabzonspor'un başarılı olduğu yerlerden biri. Bordo-mavililer, 6 sezondur Kayseri'de maç kaybetmiyor. Fırtına rakibine en son 2013-14 sezonunda yenilmişti. Ardından çıktığı 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik gördü.

FIRTINA ÜSTÜN
İki takım tarihleri boyunca 46 defa karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un Kayserispor'a karşı 29-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 88 gol attı. Kalelerinde 47 gol gördüler.

Fırtına'nın Kayseri maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
4 büyüklere borç yapılandırma müjdesi! İşte yeni geri ödeme süresi 4 büyüklere borç yapılandırma müjdesi! İşte yeni geri ödeme süresi
Fırtına'nın Kayseri maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok Fırtına'nın Kayseri maçı kafilesi açıklandı! 3 isim kadroda yok
Benik Afobe hırslı Benik Afobe hırslı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör