12 Aralık 2020, Cumartesi

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Kayserispor - Trazonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Trazonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında Kayserspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, - Trazonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Trazonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - TRAZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trazonspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - TRAZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR: İSMAİL, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, ATTAMAH, HÜSEYİN, LENNON, KVRZIC, HENRIQUE, İLHAN

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREİRA, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, BİLAL, A.ÖMÜR, EKUBAN, AFOBE

KAYSERİSPOR'DA CORONA VİRÜSÜ ŞOKU!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da corona virüsü vakası var. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı takımda Nurettin Korkmaz ve Denis Alibec'in virüs karantinasının bittiği gün yeni bir vaka çıktı. Trabzonspor maçı öncesinde gerçekleştirilen son corona virüsü testi sonuçları neticesinde bir futbolcu daha salgın hastalığına yakalandı. Corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcunun ismi kamuoyu ile paylaşılmazken yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan corona virüsü(Covid-19) taramasında 1 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. Stetoskop TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK

Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor..

Hatayspor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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