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TRABZONSPOR

Steven Plaza’ya talip var

Plaza’ya talip var
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Steven Plaza, yaşadığı sakatlık sonrasında yeterli süreyi alamamıştı. Ekvadorlu yıldız hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Plaza'ya yeni talip çıktı. İşte detaylar...

Efsane Ronaldo'nun keşfi olan Stiven Plaza, Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer oldu. Trabzonspor'da aradığını bulamayan Plaza, sadece mücadelesinde 4 dakika şans aldı. Ancak gelen son dakika haberlerine göre Ekvadorlu forveti 'dan iki takım istiyor. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri, Plaza'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydetti.

RICARDO PLAZA CASTILLO KİMDİR?

11 Mart 1999 yılında Ekvator'da dünyaya gelen Ricardo Plaza Castillo, 188 cm boyunda ve santrafor pozisyonunda oynuyor. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 11 maça çıkan genç oyuncu 1 gol ve 1 asist kaydetti. Trabzonspor'da henüz sadece 4 dakika süre alan Plaza'yı fenomen Ronaldo keşfetti.

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