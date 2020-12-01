01 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

İngilizler Trabzonspor'un yıldızı Baker'i tebrik etti

İngilizler Trabzonspor'un yıldızı Baker'i tebrik etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Lewis Baker'ın Ankaragücü'ne attığı müthiş frikik golü İngiltere'de de geniş yankı buldu.

Lewis Baker'ın Ankaragücü'ne attığı müthiş frikik golü İngiltere'de de geniş yankı buldu. Chelsea taraftarları, 25 yaşındaki orta sahanın frikik videosunu paylaşarak eski futbolcularını tebrik ettiler. Bu gol Baker'ı da kendine getirdi. Morali her geçen gün yükseliyor.
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