01 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan’ı hırs bastı

Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan’ı hırs bastı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Formasını Joao Pereira'ya kaptıran Serkan Asan, tecrübeli oyuncunun görmesiyle yeniden formasına kavuşuyor.

Formasını Joao Pereira'ya kaptıran Serkan Asan, tecrübeli oyuncunun görmesiyle yeniden formasına kavuşuyor. 21 yaşındaki sağ bek karşılaşmasında Karadeniz ekibinin sağ kanadını koruyacak. İzin gününde dahi özel antrenman yapıyor.
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