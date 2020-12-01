Trabzonspor'da Uğurcan Çakır farkı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uğurcan ile ilk toplantısında “Hücum setimizin bir parçası olacaksın” dediği genç eldivenin performansından memnun...

Bordo-mavililerde, Abdullah Avcı savunmayı toparladıktan sonra hücum setleri üzerinde de yoğun şekilde çalışıyor. Deneyimli hoca topun geriden doğru şekilde çıkması için kaleci Uğurcan Çakır'a önemli görev düştüğünü en baştan genç eldivene iletmişti. 24 yaşındaki eldivenle yaptığı görüşmede Avcı'nın "Nasıl savunma yaparken savunmayı forvet oyuncuları ile başlatıyorsanız hücum yaparken de hücumun ilk ayağını kaleciniz ile başlatmanız gerekiyor. Kaleciler de oyunun içerisine katılmalı" dediği öğrenildi. Uğurcan'ın geriden oyunu iyi kurması teknik direktör Avcı'yı memnun ediyor.

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Abdullah Avcı'nın pas oyunu sisteminde Uğurcan Çakır ve diğer kaleciler ayrı bir antrenman yapmıyor. Kalecilerin de pas oyununun bir parçası olmasını isteyen deneyimli hoca Uğurcan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut'u da takımla birlikte çalıştırıyor. Böylece tüm takım aynı pas alışkanlığı kazanıyor.

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