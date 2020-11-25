25 Kasım 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da olağan genel kurul ertelendi!

Trabzonspor'dan genel kurul kararı!
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

ekiplerinden , ’nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak olağan genel kurulunu ertelediğini açıkladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

, Aralık ayında yapılacak olağan genel kurulunu ertelediğini açıkladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"'nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiştir.

Kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım – 20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı, "Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması" şeklindeki genelgesine istinaden aldığı kararla Olağan Genel Kurulumuzu 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur."

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