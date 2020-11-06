06 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da İhsan Gündüz Derelioğlu’ndan dokunuşlar

Derelioğlu’ndan dokunuşlar
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Newton ile yolların ayrılmasından sonra Alanyaspor ile oynanacak maça hazırlayan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, takımda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Derelioğlu'nun savunma kurgusunda Marlon'dan performansını artırmasını istediği, orta sahada ise Flavio'yu dinlendirebileceği öğrenildi. Derelioğlu'nun ayrıca Nwakaeme'nin durumuna bağlı olarak Djaniny'yi ilk 11'de görevlendirmesi de bekleniyor.

ANTALYA'YA ERKEN GİTTİ
Normalde deplasman maçlarından bir gün önce maçın oynanacağı şehre giden Trabzonspor'da, İhsan Derelioğlu sürpriz bir karar almış, iki gün kala Alanya'ya gitmek istemişti. Bordo-mavili kafile dün Antalya'ya gitti ve kampa girdi. Son antrenmanını burada gerçekleştirecek Fırtına, yarın saat 16.00'da rakibiyle karşılaşacak.

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