05 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı!

Avcı'da mutlu son! İşte açıklanacağı o tarih
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

İngiliz çalıştırıcı 'ın kötü sonuç alması üzerine görevine son veren , arayışına hız vermişti. Bordo-mavili ekip, boşta olan ile prensip anlaşmasına vardı. İşte Avcı'nın açıklanacağı o tarih... | Son dakika Trabzonspor haberleri

ile yollarını ayıran , yeni arayışına hız vermişti.

Bu kapsamda 'yı listesine alan bordo-mavili ekip, deneyimli teknik adamla görüşmesini gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı.

57 yaşındaki teknik adamın, 'de oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçından sonra açıklanması bekleniyor.

İmza an meselesi! Adım adım Abdullah Avcı haberin devamı

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