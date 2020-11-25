25 Kasım 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor, deneyimli çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşmış ve mücadeleyi 1-0 kazanarak 57 gün sonra iç sahada galip gelmişti. Ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek Fırtına, galip gelmesi durumunda 124 gün sonra deplasmanda kazanmış olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 13:29
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

Ligin 3. haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 maçlık galibiyet hasretini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sonlandırdı.

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

SON GALİBİYET 25 TEMMUZ'DA!

Dış sahada 124 gündür kazanamayan Trabzonspor, şimdi de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

BU SEZON 4 DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Trabzonspor, ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında 0-0, ligin 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-1 berabere kalırken ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haftasında da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

Trabzonspor, bu sezon 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplayabildi.

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