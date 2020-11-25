Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk peşinde! 124 gün sonra...

SON GALİBİYET 25 TEMMUZ'DA!

Dış sahada 124 gündür kazanamayan Trabzonspor, şimdi de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son dış sahada geçen sezon 25 Temmuz'da oynanan ligin son haftası maçında Kayserispor karşısında 2-1 galip gelen Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahada hiç kazanamadı.