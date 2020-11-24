24 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vitor Hugo çılgınlığı! "Savunmaya duvar ördü"

Vitor Hugo çılgınlığı! Savunmaya duvar ördü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla galibiyetin mimarlarından olan ve bordo-mavili taraftarların "Savunmaya duvar ördü" yorumlarında bulunduğu Vitor Hugo, hesabından taraftarlara teşekkür etti.

Hugo, duvar ustası şeklinde montajlanmış halini hesabından paylaşarak, bu yakıştırmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzurumspor karşısında bir pozisyonda topu çizgiden çıkartan stoper, ikinci devrede de rakibin yüklendiği anda müthiş mücadele ederek alkışları almıştı. Hugo, maç sonu sosyal medya hesabından, "Bu galibiyet için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Savaştık kazandık. Yoğun yağmur altında çok zorlu bir oyun oldu. Ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi dinleneceğiz ardından cuma günkü maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Trabzonspor'un zaferini böyle değerlendirdiler.. haberin devamı

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