Trabzonspor'da Vitor Hugo çılgınlığı! "Savunmaya duvar ördü"
Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla galibiyetin mimarlarından olan ve bordo-mavili taraftarların "Savunmaya duvar ördü" yorumlarında bulunduğu Vitor Hugo, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.
Hugo, duvar ustası şeklinde montajlanmış halini sosyal medya hesabından paylaşarak, bu yakıştırmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzurumspor karşısında bir pozisyonda topu çizgiden çıkartan Brezilyalı stoper, ikinci devrede de rakibin yüklendiği anda müthiş mücadele ederek alkışları almıştı. Hugo, maç sonu sosyal medya hesabından, "Bu galibiyet için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Savaştık kazandık. Yoğun yağmur altında çok zorlu bir oyun oldu. Ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi dinleneceğiz ardından cuma günkü maça hazırlanacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları