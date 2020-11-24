Trabzonspor'da Vitor Hugo çılgınlığı! "Savunmaya duvar ördü"

Süper Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla galibiyetin mimarlarından olan ve bordo-mavili taraftarların "Savunmaya duvar ördü" yorumlarında bulunduğu Vitor Hugo, sosyal medya hesabından taraftarlara teşekkür etti.

Hugo, duvar ustası şeklinde montajlanmış halini sosyal medya hesabından paylaşarak, bu yakıştırmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzurumspor karşısında bir pozisyonda topu çizgiden çıkartan Brezilyalı stoper, ikinci devrede de rakibin yüklendiği anda müthiş mücadele ederek alkışları almıştı. Hugo, maç sonu sosyal medya hesabından, "Bu galibiyet için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Savaştık kazandık. Yoğun yağmur altında çok zorlu bir oyun oldu. Ama her şeye rağmen kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi dinleneceğiz ardından cuma günkü maça hazırlanacağız" diye konuştu.

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