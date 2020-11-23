Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

Sezon başında yapılan yanlış transfer planlaması geçen seneki kalitenin çok altında yabancıların gelmesine neden olmuştu. Bununla beraber Trabzonspor'un altyapısından yetişen A. Ömür, A. Parmak ve Uğurcan gibi yetenekli oyuncular da her geçen gün gelişim göstereceğine geriye gitti. Böylece Trabzonspor'un bu sezonki olumsuz görüntüsünü net bir şekilde ortaya koydu.