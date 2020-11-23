23 Kasım 2020, Pazartesi

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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ardından usta spor yazarları galibiyeti ve Abdullah Avcı'nın ilk maçını değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:31
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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

REHA KAPSAL - SADECE 3 PUAN

Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı'yla beyaz bir sayfa açmak için sahaya çıktı. İlk yarıda havanın da yağışlı olmasıyla zemin ağırdı. Fizik kalitesi istenilen seviyede olmayan bordo-mavililer maça yüksek tempoyla başladı ancak enerjisini 90 dakikaya yayamadı.

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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

İlk yarıda baskılı oynayıp golü bulan Trabzonspor daha sonra tempoyu düşürüp topa sahip olamadı. İkinci yarıda bu ağır zeminde tempoya yanıt veremeyince ikili mücadeleleri de kaybettiler. Bu da Trabzonspor'un geriye yaslanmasına ve topu rakibe bırakmasına neden oldu.

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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

Doğru yerleşemeyen takım çok ciddi pozisyonlar verdi. Abdullah Avcı kısa süre önce gelse de saha içindeki hücum ve savunmada organizasyon eksikliğinin giderilmediği görüldü. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı alanları doğru parselasyon yapamamaları. Bir futbol takımı için 'anlamlı dağılım' çok önemlidir ve bunu başaramadılar.

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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

Futbol bir pozisyon oyunuysa bunu hücumda ve savunmada alamadıklarından Erzurumspor çok güçlü bir takım olmasa da çok pozisyon verdiler. Son haftaların formsuz takımı Erzurum, oyun baskısını kabul ettirdi. Trabzonspor'u daha içgüdüsel ve skoru korumaya yönelik oyunu oynamaya ittiler.

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Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını spor yazarları böyle değerlendirdi

Sezon başında yapılan yanlış transfer planlaması geçen seneki kalitenin çok altında yabancıların gelmesine neden olmuştu. Bununla beraber Trabzonspor'un altyapısından yetişen A. Ömür, A. Parmak ve Uğurcan gibi yetenekli oyuncular da her geçen gün gelişim göstereceğine geriye gitti. Böylece Trabzonspor'un bu sezonki olumsuz görüntüsünü net bir şekilde ortaya koydu.

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