24 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı

Trabzonspor'da kara bulutlar dağıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 1-0 yenen , galibiyet hasretine yeni teknik direktörü yönetiminde son verdi. Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 5 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.

Ligin 3. haftasında Malatyaspor galibiyetinin ardından son 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçta Erzurumspor'u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

SAHASINDAKİ KÖTÜ SONUÇLARA SON
Özellikle corona virüsü döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan , iç saha kabusuna da son verdi. Ligde söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk maçta galip geldi.

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