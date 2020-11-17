Trabzonspor galibiyet hasretine son vermek istiyor
Süper Lig'de bu sezon ilk 8 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile galibiyet hasretine son verip yeni bir başlangıç yapmak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde sadece bir galibiyet alan ve altı puan toplayabilen Trabzonspor, tarihinin en kötü istatistiklerini sergiledi. Süper Lig'de 45 gündür maç kazanamayan Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde yeni hedefler koydu. Kısa zamanda şehri ve takımı daha yakından tanımaya gayret eden deneyimli teknik adam, takım üzerindeki baskıyı azaltmak, psikolojik etkenleri ortadan kaldırmak için moral ve motivasyonu artırıcı çalışmaları ön planda tuttu. İlk resmi maçına 22 Kasım Pazar günü konuk edeceği BB Erzurumspor sınavıyla çıkacak Avcı, takım üzerindeki etkisini ortaya koymak istiyor.
FIRTINA SERİ PEŞİNDE
Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yıl sonuna kadar oynayacağı 7 maç Trabzonspor'un kaderinde etkili olacak. Tecrübeli hoca ile birlikte yeniden bir çıkış yakalamayı hedefleyen bordo-mavililer, BB Erzurumspor ile seri galibiyetlere başlayarak yukarıya doğru tırmanışa geçmesi camianın en büyük beklentisi olarak görülüyor.
ABDULLAH AVCI TAKTİKLERİ
Göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen farkını hissettiren Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın oyun anlayışını değiştirmek için kolları sıvadı. Savaşan, pes etmeyen ve az hata yapan bir ekip oluşturmayı hedefleyen deneyimli çalıştırıcı, taktik idmanlarda Başakşehir ve Beşiktaş'ta denediği 4-1-4-1 sistemini talebelerine uygulatıyor. Oyuncularından pas trafiğini kontrol altında tutmalarını isteyen Avcı'nın şu ana kadar takımın antrenman performansından memnun kaldığı kaydedildi.
2020'Yİ DERBİYLE KAPATACAK
Milli ara sonrası Trabzonspor için Süper Lig, yeni bir heyecan kazanacak. İlk 8 haftalık bölümdeki kötü gidişatı sonlandırıp, yeni hocasıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo-mavililer, sırasıyla BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray maçıyla 2020 yılını geride bırakacak. Hedef bu periyotta en yüksek puanı toplamak.
YOĞUN MESAİ
Pazar günü BB Erzurum'la karşılaşacak Trabzonspor'da Avcı, idmanlarda tempoyu artırıyor. Taktik çalışmalara ağırlık verecek olan tecrübeli hocanın, futbolcularla yaptığı konuşmada ise "Kimsenin forması garanti değil, iyi olan oynayacak" dediği öğrenildi.
MİKROFONLAR AVCI'DA
Karadeniz devinin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı basının karşısına çıkıyor. Bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak idmanı basına açan tecrübeli hoca, 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. (Fotomaç)
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