17 Kasım 2020, Salı

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Orta sahaya Leroy Fer hamlesi! Trabzonspor'a önerdiler

Fırtına'dan Fer hamlesi! Trabzonspor'a önerdiler
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Orta sahaya takviye yapmak isteyen 'a transfer önerisi geldi. Bordo-mavililere Feyenoord forması giyen Leroy Fer önerildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

'un yeni , bir yandan takımı toparlamak için antrenman seviyesini yükseltirken diğer yandan da ara transfer dönemi için listesini hazırlıyor. Deneyimli teknik adam ilk etapta ön libero eksikliğini giderip ligin ikinci yarısına daha güçlü bir ekiple girmek istiyor. Bordo-mavili kulübe ön libero için bir öneri geldi. Menajerler, Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için kapıyı çaldı. Avcı, Hollanda ekibinde forma giyen futbolcunun fiyatının araştırılmasını istedi. Bunun üzerine Karadeniz devinin kurmayları hemen harekete geçti.

SON KARARI AVCI VERECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon 5 maçta forma giyen ve uyluk sakatlığı bulunan 1.88 boyundaki futbolcunun geri dönüş tarihi hakkında net bir bilgi yok. 2019-20 sezonunda başarılı bir dönem geçiren Hollandalı yıldız, 34 maça çıkıp 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fer'in kariyerinde Swansea, QPR, Twente ve Norwich gibi takımlar bulunuyor. Tecrübeli futbolcu için bugüne kadar 26 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sezon başı Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fer için son kararı Abdullah Avcı verecek.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'da oynayan Fer, 5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer şehrinde dünyaya geldi. 15 yaşında iken Feyenoord U17 Takımı'na dahil olan 1.88 boyundaki futbolcu 2008'de A takıma yükseldi. Fer, Hollanda formasıyla 11 kez sahaya çıktı ve 1 gol attı.

Yunus Emre SEL

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