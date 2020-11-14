14 Kasım 2020, Cumartesi
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Diabate hırs yaptı!
Trabzonspor'un transferin son günlerinde takıma dahil ettiği Diabate adeta antrenmanlarda fırtına gibi esiyor. Malili kanat oyuncusu teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek için sıkı çalışmaya devam ediyor.
Leicester City'den alınan ama fiziksel açıdan eksik olması nedeniyle henüz beklediği süreleri alamayan 25 yaşındaki sağ kanat Diabate, milli arayı fırsat olarak kullanmak istiyor. İdmanlar dışında ekstra bir program uygulanan 1.75 boyundaki Malili, yeni teknik patron Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye çalışacak. Tecrübeli futbolcunun bir diğer avantajı da, sağ kanatta forma rekabeti verdiği Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde olması. Ömür yetişmezse Diabate, Erzurum maçında oynamak için Yusuf ile yarışacak. (Fotomaç)
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