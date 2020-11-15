15 Kasım 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Fırtına'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı! 500 bin euro...

Fırtına'da Halil pişmanlığı! 500 bin euro...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'un sezon başında gündemine gelen , Ümit Milli Takım'da göstermiş olduğu performansla adeta maça damga vurdu. Bordo-mavililer yoğun çaba harcadığı yıldız isim için 500 bin euro'luk fark nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

transfer döneminde 'nu kadrosuna katmak için uzun süre uğraşmış ancak imza aşamasına getirememişti. Halil, U-21 'nın Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapınca bordo-mavililer "Kaçan balık büyük olur" dediler. Karadeniz ekibinin yöneticileri, genç hücum oyuncusunun transferi için yoğun çaba vermiş ancak 500 bin euro'luk fark yüzünden Halil'i alamamışlardı. (Fotomaç)
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