16 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Parmak'a özel görev! Takımın merkezi...

Parmak'a özel görev! Takımın merkezi...
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

, ’de Mahmut’u oynattığı pozisyonda ’a şans tanımayı düşünüyor. 25 yaşındaki ismi bu bölge için özel hazırlıyor.

Karadeniz temsilcisi , 'nın oyun sisteminde 4'lü savunmanın önündeki isim çok önemli. Usta hoca, mevcut kadrodan bu mevki için Abdulkadir Parmak ve Majid Hosseini'yi düşünüyor. Ancak pas kalitesinin daha yüksek olması sebebiyle Parmak bir adım önde. Avcı da antrenmanlarda 25 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Ona saha içinde pozisyon almasından, bekler ve stoperlerden toplayacağı pasları nasıl kullanacağına kadar her şeyi tek tek anlatıyor. Parmak da antrenmanlarda hocasının dediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor.
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