Gael Clichy Trabzonspor'a mı gelecek? Abdullah Avcı...
Eddie Newton'ın gidişi ile birlikte Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı oldu. Sol bek pozisyonunda eksiklik olduğunu düşünen Avcı, o bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmak istiyor. O isim ise Gael Clichy...
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Eddie Newton'ın ardından son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile el sıkışan Trabzonspor'da, çiçeği burnunda teknik adam Abdullah Avcı kolları sıvadı.
Bordo-mavili camiayı tekrar ayağa kaldırmak isteyen Avcı, aksayan bölgelere yapacağı hamleleri belirlemeye başladı. Alınan bilgiye göre, özellikle sol kanat için Marlon'un sözleşmesinin devre arasında feshedilmesi talebinde bulunan Avcı, Bandırmaspor'a kiralanan Abdürrahim'in rotasyon için geri çağrılmasını istedi.
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın savunmanın solundaki sıkıntı için kısa vadede çözüm aradığı ve eski oyuncusu Clichy'ye sıcak baktığı iddia edildi.
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