18 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Erzurumspor maçında...

Avcı'dan Abdülkadir açıklaması! Erzurumspor maçında...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

teknik direktörü , 'ün sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Avcı "Abdülkadir takımla beraber çalışıyor, iyi gidiyor. Kendisiyle konuştum, gayet iyi. Bir aksilik olmazsa hafta sonu bizimle olacak.

Trabzonpsor teknik direktörü Abdülkadir Ömür'ün hakkında bilgi verdi. Avcı, Abdülkadir takımla beraber çalışıyor, iyi gidiyor. Kendisiyle konuştum, gayet iyi. Bir aksilik olmazsa hafta sonu bizimle olacak. Abdülkadir ilk resmi maçını bana karşı oynamıştı. O gün İstanbul'daki maçta çok hoşuma gitmişti. Gelişerek devam ediyor. Uğurcan'ı da gelmeden önce çok beğeniyordum. kaynağında böyle futbolcular var, bunu senelerce biliyorum. Her gittiğim takımda Trabzonsporlu takım arkadaşlarım var. Alttan oyuncu çıkartabilirsek bu beni daha da mutlu edecek. (Fotomaç)
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