16 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı reçeteyi yazdı! 'Savaşan Fırtına'

Avcı reçeteyi yazdı! 'Savaşan Fırtına'
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

, ile ‘teknik direktör takımı’ olma yolunda ilerliyor. Usta hocanın da hedefi kulübün ‘Dik oyna’ felsefesini günümüz futboluyla yoğurup yenilmez bir sistem bulmak.

Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş'ta denediği 4-1-4-1 taktiğini 'un ana saha dizilişi olarak belirledi. Maç önü analizlerinde usta olan Avcı tabii ki duruma göre B ve C planlarını da hazırlıyor. Böylece ana plan işlemediğinde alternatifsiz kalmayacak.

TOPA HÜKMEDECEK

Trabzonspor, ile birlikte kabuk değiştirecek. Fırtına geride kalan 8 haftada yüzde 49 topa sahip olarak oynuyordu. Avcı bu rakamı yüzde 55'lere çıkarmayı planlıyor. Topun değeri daha çok bilinecek.

4 BÖLGEYE TRANSFER

Abdullah Avcı sisteminin doğru şekilde yürümesi için 4 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti. Avcı'nın 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi. (Fotomaç)

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