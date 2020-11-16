16 Kasım 2020, Pazartesi
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TOPA HÜKMEDECEK
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte kabuk değiştirecek. Fırtına geride kalan 8 haftada yüzde 49 topa sahip olarak oynuyordu. Avcı bu rakamı yüzde 55'lere çıkarmayı planlıyor. Topun değeri daha çok bilinecek.
4 BÖLGEYE TRANSFER
Abdullah Avcı sisteminin doğru şekilde yürümesi için 4 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti. Avcı'nın 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi. (Fotomaç)
Abdullah Avcı reçeteyi yazdı! 'Savaşan Fırtına'
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ‘teknik direktör takımı’ olma yolunda ilerliyor. Usta hocanın da hedefi kulübün ‘Dik oyna’ felsefesini günümüz futboluyla yoğurup yenilmez bir sistem bulmak.
Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş'ta denediği 4-1-4-1 taktiğini Trabzonspor'un ana saha dizilişi olarak belirledi. Maç önü analizlerinde usta olan Avcı tabii ki duruma göre B ve C planlarını da hazırlıyor. Böylece ana plan işlemediğinde alternatifsiz kalmayacak.
TOPA HÜKMEDECEK
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte kabuk değiştirecek. Fırtına geride kalan 8 haftada yüzde 49 topa sahip olarak oynuyordu. Avcı bu rakamı yüzde 55'lere çıkarmayı planlıyor. Topun değeri daha çok bilinecek.
4 BÖLGEYE TRANSFER
Abdullah Avcı sisteminin doğru şekilde yürümesi için 4 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti. Avcı'nın 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi. (Fotomaç)
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