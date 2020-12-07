07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul 6 Ocak 2021'de yapılacak

Fırtına'da genel kurul tarihi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Trabzonspor Kulübü, corona virüsü pandemisi nedeniyle daha önce ertelendiğini duyurdu 'un 6 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını 'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, daha önce corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 'un yeni tarihini resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan bildirimde, Olağan Genel Kurul'un 6 Ocak 2021'de yapılacağı belirtildi.

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