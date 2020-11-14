14 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu! Avrupa devleri...

Trabzonspor'a Yazıcı piyangosu! Avrupa devleri...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

'un, 'nın Lille takımına rekor bir bonservisle sattığı Avrupa'da maçlara damgaya vurmaya devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, Yazıcı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.

Avrupa, 'un geçen sezon Fransız ekibi Lille'ye rekor bir bonservis bedeliyle sattığı 'yı konuşmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf için , , , gibi devrede olduğunu dile getiriliyor. Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak. (Fotomaç)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Alexander Sörloth sözleri! "Türkiye'ye dönerse..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da Avcı rüzgarı! Antrenmanlar... Fırtına'da Avcı rüzgarı! Antrenmanlar...
Baker'dan iddialı sözler! Başarmak için... Baker'dan iddialı sözler! "Başarmak için..."
Diabate hırs yaptı! Diabate hırs yaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör