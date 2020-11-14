14 Kasım 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! Antrenmanlar...
Trabzonspor'da analiz raporlarının ardından Abdullah Avcı rüzgarı esmeye başladı. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavililere günde çift antrenman yaptırmaya başladı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı esmeye başladı. Geride kalan maçlarını yardımcılarıyla birlikte detaylı şekilde izleyen Abdullah Avcı, analizlerini yaptı ve eksik yönleri gidermeye başladı. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını düşünen tecrübeli hoca, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara yükleme yapma kararı aldı. Uzun zaman sonra bir günde iki idman yaptırmaya başlayan tecrübeli hocanın programı bir gün çift, bir gün tek şeklinde. Çift antrenman günlerinde sabah kondisyon ve kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer akşam ise taktik üzerinde duruyor. (Fotomaç)
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