14 Kasım 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! Antrenmanlar...

Fırtına'da Avcı rüzgarı! Antrenmanlar...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

'da analiz raporlarının ardından rüzgarı esmeye başladı. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavililere günde çift antrenman yaptırmaya başladı.

'da rüzgarı esmeye başladı. Geride kalan maçlarını yardımcılarıyla birlikte detaylı şekilde izleyen Abdullah Avcı, analizlerini yaptı ve eksik yönleri gidermeye başladı. Takımın fiziksel olarak yeterli olmadığını düşünen tecrübeli hoca, milli maç arasını da fırsat bilerek oyunculara yükleme yapma kararı aldı. Uzun zaman sonra bir günde iki idman yaptırmaya başlayan tecrübeli hocanın programı bir gün çift, bir gün tek şeklinde. Çift antrenman günlerinde sabah kondisyon ve kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer akşam ise taktik üzerinde duruyor. (Fotomaç)
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