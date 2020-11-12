12 Kasım 2020, Perşembe
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Trabzonspor'da gidenler pişman! İşte o istatistik
Trabzonspor'da sezon başında takımdan ayrılan isimlerden Sosa, Sörloth ve Novak'a ayrılık yaramadı. Yıldız futbolcular, geride kalan maçlarında henüz istedikleri seviyeye gelemediler.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Sosa ve Novak dışında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Sörloth'a ayrılık yaramadı. Bordo-mavililer ile 49 maça çıkarak 33 gol atan Sörloth 11 de asist yapmıştı. Norveçli forvet Leipzig'de 7 karşılaşmada forma giydi ama siftah yapamadı. 7 kez forma giyen Sosa da oyundan ilk alınan isimlerden oluyor. Novak ise şu ana kadar sadece 42 dakika oynayabildi.
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