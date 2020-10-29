29 Ekim 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme’den sinyal

Nwakaeme’den sinyal
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

İki sezondur bordo-mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme yeni sezona iyi girememişti. Milli arada ailesini ziyarete Nijerya'ya giden, Başakşehir maçını rahatsızlığı sebebiyle kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu.

İki sezondur bordo-mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme yeni sezona iyi girememişti. Milli arada ailesini ziyarete Nijerya'ya giden, Başakşehir maçını rahatsızlığı sebebiyle kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu. Yıldız oyuncu, dev maçta eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi. Fırtına'nın en başarılı isimlerinden biri olan Nwakaeme, 11 başarılı çalım atarken, girdiği 28 ikili mücadelenin de 15'ini kazandı.
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