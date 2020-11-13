13 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın kozu Nwakaeme!

Avcı'nın kozu Nwakaeme!
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

, 31 yaşındaki Nwakaeme ile görüşerek takımının lideri olmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, yeni oluşumda yıldız futbolcuya büyük sorumluluk verecek.

, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, Alanyaspor sınavında kadroda yer almasına rağmen riske edilmeyerek oynatılmamıştı. İdmanlara başlayan 31 yaşındaki sol kanat ile yeni teknik direktör 'nın yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Nijeryalı yıldızın liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor. (Fotomaç)
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