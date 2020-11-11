Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Trabzonspor, resmi internet sitesinden Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.
2 HAFTA YOK
Sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen yıldız futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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