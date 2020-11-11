11 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

, resmi internet sitesinden maçında sakatlanan 'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru , maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan 'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

2 HAFTA YOK

Sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen yıldız futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da Hugo rüzgarı! Son 5 yılda... Fırtına'da Hugo rüzgarı! Son 5 yılda...
Usta yorumcudan flaş Avcı sözler! Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır Usta yorumcudan flaş Avcı sözler! "Trabzonspor'u şampiyon yapacaktır"
Trabzonsporlu taraftarlar Avcı'yı böyle karşıladı! Trabzonsporlu taraftarlar Avcı'yı böyle karşıladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör