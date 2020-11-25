25 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Savunma bakanı Hugo!

Savunma bakanı Hugo!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

'un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi 'nun performansı teknik heyeti memnun etti.

Senelerdir savunmada sıkıntı çeken 'a ilaç oldu. Bordo-mavililer yaz döneminde neredeyse 1.5 ay sambacının transferiyle uğraştı ancak beklenildiğine değdi. 4 taksit halinde ödenecek 3.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan solak savunmacı, gelir gelmez farkını gösterdi. Bu durum rakamlara da yansıdı. Ligde en az 5 maça çıkan stoperler dikkate alındığında Vitor Hugo, hava topu kazanma (4.2) ve topu uzaklaştırma (5.2) kriterlerinde en iyi isim oldu. 29 yaşındaki yıldız, Erzurumspor maçında da ilk yarıda topu çizgiden çıkartırken, ikinci devre yine çok önemli hamleler yaptı. Sadece o değil, partneri Edgar Ie de iyiydi. (Fotomaç)
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