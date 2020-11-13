13 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan ilk önlem! Gol yeme sorunu bitecek

Avcı'dan ilk önlem! Gol yeme sorunu bitecek
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.11.2020

'un yeni teknik direktörü oyuncularına sitem etti. Tecrübeli hoca, Trabzonspor gibi bir takım bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans hattı arasındaki koordinasyonu çok iyi şekilde sağlayacağız” diyerek oyuncularına uyarıda bulundu.

'un çiçeği burnunda teknik direktörü , milli maçlar nedeniyle 'e verilen arayı bir fırsat olarak görüyor. Kolları sıvayan 57 yaşındaki hoca takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye çabalıyor. Ligde ilk 8 haftada kalesinde gördüğü 15 golle en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Karadeniz devinin bu sorununa çözüm arayacak olan Avcı, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullanarak, bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını söyledi.

Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce görev yaptığı Başakşehir ve Beşiktaş'ta kaleciden başlayan paslaşma oyunuyla son noktaya gitmeye çalışan tecrübeli hocanın aynı sistemi Trabzonspor'da da uygulamayı deneyeceği öğrenildi. Görev vereceği defansif orta saha futbolcusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, "Bugüne kadar kimin forma giydiğine değil; bundan sonra kimin sahaya çıkmayı daha çok istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Hak eden formayı giyecek" diye konuştu.(Fotomaç)
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth sözleri! Türkiye'ye dönerse... Ahmet Ağaoğlu'dan Sörloth sözleri! "Türkiye'ye dönerse..."
Avcı'nın kozu Nwakaeme! Avcı'nın kozu Nwakaeme!
Fırtına'da gidenler pişman! İşte o istatistik Fırtına'da gidenler pişman! İşte o istatistik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör