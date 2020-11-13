13 Kasım 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce görev yaptığı Başakşehir ve Beşiktaş'ta kaleciden başlayan paslaşma oyunuyla son noktaya gitmeye çalışan tecrübeli hocanın aynı sistemi Trabzonspor'da da uygulamayı deneyeceği öğrenildi. Görev vereceği defansif orta saha futbolcusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, "Bugüne kadar kimin forma giydiğine değil; bundan sonra kimin sahaya çıkmayı daha çok istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Hak eden formayı giyecek" diye konuştu.(Fotomaç)
Abdullah Avcı'dan ilk önlem! Gol yeme sorunu bitecek
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına sitem etti. Tecrübeli hoca, Trabzonspor gibi bir takım bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans hattı arasındaki koordinasyonu çok iyi şekilde sağlayacağız” diyerek oyuncularına uyarıda bulundu.
Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı bir fırsat olarak görüyor. Kolları sıvayan 57 yaşındaki hoca takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye çabalıyor. Ligde ilk 8 haftada kalesinde gördüğü 15 golle en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Karadeniz devinin bu sorununa çözüm arayacak olan Avcı, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullanarak, bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını söyledi.
Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce görev yaptığı Başakşehir ve Beşiktaş'ta kaleciden başlayan paslaşma oyunuyla son noktaya gitmeye çalışan tecrübeli hocanın aynı sistemi Trabzonspor'da da uygulamayı deneyeceği öğrenildi. Görev vereceği defansif orta saha futbolcusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, "Bugüne kadar kimin forma giydiğine değil; bundan sonra kimin sahaya çıkmayı daha çok istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Hak eden formayı giyecek" diye konuştu.(Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları