12 Kasım 2020, Perşembe
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Plaza için yeni sayfa!
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından gözler az süre bulan futbolculara çevrildi. Bordo-mavililerden sezon başında Valladolid'den transfer edilen Plaza ise en çok merak edilen oyuncuların başında geliyor.
Trabzonspor, İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Newton tarafından yetersiz bulunmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 dakika forma giydi. Abdullah Avcı'nın gelişiyle yeni sayfa açacak olan Plaza, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Karadeniz devinin izinli olduğu günlerde bile özel olarak çalışıyor.
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