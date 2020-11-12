12 Kasım 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Plaza için yeni sayfa!

Plaza için yeni sayfa!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'da teknik direktörlük görevine 'nın gelmesinin ardından gözler az süre bulan futbolculara çevrildi. Bordo-mavililerden sezon başında Valladolid'den transfer edilen Plaza ise en çok merak edilen oyuncuların başında geliyor.

, İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, Newton tarafından yetersiz bulunmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 dakika forma giydi. 'nın gelişiyle yeni sayfa açacak olan Plaza, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Karadeniz devinin izinli olduğu günlerde bile özel olarak çalışıyor.
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