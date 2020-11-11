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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, bordo-mavililerde ilk antrenmanına çıktı. İşte antrenmandan kareler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:56
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde yeni teknik direktör Abdullah Avcı, takımıyla birlikte ilk idmanına çıktı.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

İşte idmandan kareler...

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı! İşte antrenmandan kareler
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