11 Kasım 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da Vitor Hugo rüzgarı! Son 5 yılda...

Fırtına'da Hugo rüzgarı! Son 5 yılda...
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

'un uzun süren transfer pazarlıkların ardından kadrosuna kattığı 'e alışmaya başladı. Brezilyalı stoper, Alanyaspor maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar...

Karadeniz devi 'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna katmayı başardığı yavaş yavaş 'e alışıyor. Son 4 maçın tamamında forma giyen Brezilyalı stoper özellikle Alanyaspor karşılaşmasına damgasını vurdu. 9 kez hava topu kazanan Hugo ayrıca son 5 yıl içerisinde bir maçta en çok hava topu alan stoper oldu.
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