Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, FLAVIO, A.PARMAK, A.ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE
BB ERZURUMSPOR: FARNOLLE, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, İBRAHİM, BOUMAL, OBERTAN, SISSOKO, EMRAH, GOMES
ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet'in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny'in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe'ye görev vermesi bekleniyor.
SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi (Belirsiz)
CEZALI: Yok
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