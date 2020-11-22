22 Kasım 2020, Pazar

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Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, EDGAR, HUGO, MARLON, FLAVIO, A.PARMAK, A.ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

BB ERZURUMSPOR: FARNOLLE, MURAT, MINA, HASAN, MÜCAHİT, İBRAHİM, BOUMAL, OBERTAN, SISSOKO, EMRAH, GOMES

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR


Trabzonspor'da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. ile 'in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Aytemiz maçından farklı olarak ilk 11'de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny'in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe'ye görev vermesi bekleniyor.

SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil (Belirsiz)

CEZALI: Yok

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