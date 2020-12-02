02 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Flavio'dan açıklama geldi: Niyetimiz geçen senekiyle aynı

Flavio: Niyetimiz geçen senekiyle aynı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ülkesinin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız. Çünkü skoru sıfırda tuttuğunuzda her zaman zafere bir adım daha yakın olursunuz." dedi.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 2 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Yükselişini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da başarılı orta saha oyuncusu Flavio ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMAYI TOPARLADIK"

Gol yemememiz gerektiğini biliyorduk. Son iki maçta başardığımız şey buydu. Savunmayı toparladık. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız. Çünkü skoru sıfırda tuttuğunuzda her zaman zafere bir adım daha yakın olursunuz.

Biz Trabzonspor'uz, niyetimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk mücadelesinde olmak... Ayaklarımızı yere basmak zorundayız. Hala ligin başındayız ve daha yukarılar çıkmak için mücadele edeceğiz. (Fotomaç)

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