28 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Joao Pereira 11’e dönüyor

Joao Pereira 11’e dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

sağ bek Joao Pereira sakatlığı sebebiyle derbisinde forma giyememişti.

sağ bek Joao Pereira sakatlığı sebebiyle derbisinde forma giyememişti. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmasıyla birlikte 11'deki yerine dönüyor. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, skora isyan eden yapısıyla bordo-mavili taraftarların en sevdiği isimlerin başında geliyor.
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