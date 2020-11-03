Trabzonspor'da ilk hedef Abdullah Avcı! Yüz yüze görüşmeler başlıyor
Eddie Newton'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Abdullah Avcı ile temasa geçti. Bordo-mavililerin deneyimli çalıştırıcıyla bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişiminin gündeme geldiği Trabzonspor'da, 3-1 öndeyken 4-3 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası Eddie Newton ile yollar ayrılırken, yönetim, yeni teknik adam için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavililerde yönetim, teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Yönetimin bir süre önce gündeminden kalkmış gibi gözüken Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Avcı'nın görüşmede, "Trabzonspor'da çalışmayı kim istemez" yanıtını verdiği ve detayların konuşulduğu öğrenildi. Avcı ile telefon üzerinde yapılan görüşmelerden sonra bugün İstanbul'da yüz yüze görüşülmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme beklentisi içerisinde olduğu ve ekibinin tamamının kendi tercihlerinden oluşmasını istediği öğrenildi.
REŞİT AKÇAY İKİNCİ SIRADA
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerden istediği sonucu alamaması durumunda ilk önceliğinin Mustafa Reşit Akçay olması bekleniyor. Bu arada Tamer Tuna ve Fatih Tekke kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını açıklarken, Şota ise çalıştırdığı takımı lig tamamlamadan bırakmayacağı yönündeki cevabını yineledi. Birkaç gün içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
(Fotomaç)
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