11 Kasım 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı Trabzonspor'un 34. teknik direktörü oldu

Avcı 34. teknik adam!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

46 yıllık geçmişinde 33 farklı teknik adam ile çalışan bordo mavililerde, tecrübeli isim kulüp tarihinin 34. teknik direktörü oldu.

, 46 yıllık geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı bordo-mavililer, 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı.
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