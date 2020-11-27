27 Kasım 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Ekuban'a özel sorumluluk! İşte yeni görevi

Ekuban'a özel sorumluluk! İşte yeni görevi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

Hücum organizasyonları şekillendirme görevi verilen 26 yaşındaki , daha fazla sorumluluk alarak takımın sahadaki liderlerinden birisi olacak.

Erzurumspor maçında attığı golle galibiyeti getiren , yeni oyun anlayışında çok özel sorumluluklar alacak. Ganalı forvet hücum organizasyonlarını şekillendirmenin yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme gibi yaratıcı isimlere de boş alan yaratmaya çalışacak. Abdullah Avcı'nın sahadaki liderlerinden birisi olacak 26 yaşındaki yıldızın, ofansif organizasyonlarının tamamının içerisinde yer alması beklenirken, yapılan antrenmanlarda da oyuncunun aldığı sorumlulukları yerine getirmede sıkıntı çekmediği görüldü. Son Erzurumspor maçında koşu mesafeleri ve isabetli pas oranlarıyla ön plana çıkan 1.82 boyundaki futbolcu, Ankaragücü maçında da önemli roller üstlenecek.(Fotomaç)
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