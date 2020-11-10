10 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Mustafa Kemal Atatürk Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldı

Atatürk Trabzonspor'a onursal üye yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün "onursal üye" yapıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'ün, tüzüğün 9/c maddesi gereğince divan başkanlık kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun 10 Kasım 2020 tarihinde aldığı kararla kulübe onursal üye yapıldığı belirtildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün kulübe onursal üye yapılmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk, her daim yolumuzu aydınlatan, ilkeleriyle bizlere yol gösteren kurucu liderimizdir. Ulusal bağımsızlığımızın mimarı Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yoldan aynı kararlılıkla yürüdüğümüzü vurgulamak isterim. Atatürk'ün sadece iktisadi alana değil, spora da verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Beden Terbiyesi Kanunu'nun çıkartılmasından tutun da sporun her alanında attığı adımlar bugünlerin inşasına ışık tutarken, 'Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister' sözü temel ilkemiz haline gelmiştir. Bugün, aldığımız karardan dolayı büyük bir gurur yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin kurucu lideri artık kulübümüzün onursal üyesidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum."

Divan Başkanı Ali Sürmen ise şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 9/c maddesine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüze onursal üye yapılmasıyla ilgili önerimiz, yönetim kurulumuzun kararıyla resmileştirilmiştir. Atamızın eşsiz hatırası kulübümüzün onursal üyeliğinde de ilelebet yaşayacaktır. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü her zaman 'umuzun aynası olmuştur ve olacaktır. Bağımsızlık mücadelesini 'den başlatarak Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk, bizlere vazgeçilmez ilkeler bırakmıştır. Onun bıraktığı ilkeleri yaşatan yurttaşlar olarak her zaman Cumhuriyetimize sahip çıkacağız."



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