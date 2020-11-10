Trabzonspor umut veriyor
Süper Lig'de alınan kötü sonuçlara rağmen Trabzonspor, ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynadığı futbolla umut verdi. Fırtına, Akdeniz ekibi karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Süper Lig'de haftalardır kaybeden bordo mavililer, zirvede yer alan Alanyaspor deplasmanında bir puan ile yetinse de mücadelesi ve galibiyeti kaçıran taraf olması nedeniyle umut verdi. Bordo-mavili takımın haftalar sonra yüksek tempolu maçta çok sayıda pozisyon üretmesi ve takım savunmasını da geçmişe göre daha iyi yapması puandan çok camianın ve taraftarın ilerisi adına umutlanmasını sağladı. Milli araya girilirken, bu süreç hem takımın yeniden kendini bulması hem de yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın beklenen değişimi yaratması için bir fırsat gibi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama