10 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor umut veriyor

Fırtına umut veriyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlara rağmen Trabzonspor, ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynadığı futbolla umut verdi. Fırtına, Akdeniz ekibi karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de haftalardır kaybeden bordo mavililer, zirvede yer alan Alanyaspor deplasmanında bir puan ile yetinse de mücadelesi ve galibiyeti kaçıran taraf olması nedeniyle umut verdi. Bordo-mavili takımın haftalar sonra yüksek tempolu maçta çok sayıda pozisyon üretmesi ve takım savunmasını da geçmişe göre daha iyi yapması puandan çok camianın ve taraftarın ilerisi adına umutlanmasını sağladı. Milli araya girilirken, bu süreç hem takımın yeniden kendini bulması hem de yeni Teknik Direktör 'nın beklenen değişimi yaratması için bir fırsat gibi.

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