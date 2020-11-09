09 Kasım 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür zora girdi

Abdülkadir Ömür zora girdi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün Milli Takım forması giyip giyemeyeceği belirsiz. Sakatlığının durumuna göre genç yıldız kadrodan çıkarılabilir.

Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün Milli Takım forması giyip giyemeyeceği belirsiz. Sakatlığının durumuna göre genç yıldız kadrodan çıkarılabilir. 20 yaşındaki futbolcu bu sezona iyi başlayamamıştı. Zaman zaman eleştirilen yıldız ismin yeni teknik direktör ile yeniden çıkış yakalaması bekleniyor. Avcı da ona güveniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı'dan başarı garantisi! Yönetimi mest etti Avcı'dan başarı garantisi! Yönetimi mest etti
Alkışlar Yusuf Sarı'ya Alkışlar Yusuf Sarı'ya
Uğurcan Çakır'dan 80 metrelik pas! Uğurcan Çakır'dan 80 metrelik pas!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör