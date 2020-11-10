10 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , istifa etti.

Şahin, Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.



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