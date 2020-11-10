Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Trabzonspor ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına varan teknik direktör Abdullah Avcı'nın dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adamın yardımcıları şehre gelirken, kendisinin de akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Eddie Newton yönetiminde ligin ilk yedi haftasında sadece beş puan toplayabilen Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında bu sezonki en derli-toplu futbolunu oynayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde, artık gözler tamamen yeni hocaya çevrildi. Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşılırken yarın imza töreni düzenlenecek. Bugün 18.00'de Trabzon'a ayak basacak Abdullah Avcı, teknik ekibini ise bir gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için şehre gönderdi.

KALİTESİNİ İSPAT ETMEK İSTİYOR

Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol bir gün önceden Trabzon'a geldi. Teknik ekibini önden Trabzon'a gönderen Avcı için Trabzonspor macerası aynı zamanda yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Medipol Başakşehir'de şampiyon takımın temellerini atan Avcı, sonrasında büyük umutlarla gittiği Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı. Kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle sorun çeken Abdullah Avcı, Trabzon'da yeniden kalitesini ispatlamak ve takımı ayağa kaldırmak istiyor. Avcı'nın takımın maçlarını izlediği dile getirildi.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BB'yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-13 arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir'in başında olan 57 yaşındaki hoca, 2019-20'de Beşiktaş ile anlaştı. Siyah-beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020'de Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Newton öncesinde de Trabzonspor'la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak.

YARI ÜCRETE İMZA ATACAK

Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.

33 HOCA GÖREV YAPTI

Bordo-mavililer, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı Karadeniz devi; 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı.

3 ALMAN 3 BELÇİKALI

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı.

REKOR ÖZYAZICI'NIN

11 sezon bordo-mavili ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun takımın başında kalan isim olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise 3 hafta ile Alman Werner Biskup. Trabzonspor'un en başarılı teknik adamları Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde başarıları ile dikkat çeken isim de ise Şenol Güneş oldu.

AHMET AĞAOĞLU 5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Newton ile çalıştı. Artık sıra Abdullah Avcı'ya gelmiş durumda

GİDİP DÖNENLER DE OLDU

Fırtına'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Braems ve Halilhodziç, Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu. (Fotomaç)

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