10 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları

Fırtına Avcı'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

, teknik direktörlük görevi için ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Kulübü, teknik direktörlük görevi için ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, 2,5 yıl için Avcı'ya toplam 20 milyon lira ödeme yapacak.

Sportif Yatırım ve İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya 2020-21 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2021-22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir."

Abdullah Avcı resmen Trabzonspor'da

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti
Fırtına umut veriyor Fırtına umut veriyor
Abdülkadir Ömür zora girdi Abdülkadir Ömür zora girdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör