27 Ekim 2020, Salı

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak döndü sıra Caleb Ekuban’da

Parmak döndü sıra Ekuban’da
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

Gözler, Başakşehir maçı öncesi corona virüsü testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a çevrildi. İki oyuncunun yokluğunda hem orta saha hem de hücum hattında büyük sıkıntılar çeken bordo-mavililerde cuma oynanacak Kasımpaşa maçına bu oyuncuların yetişmesi umut ediliyor.

Gözler, Başakşehir maçı öncesi kovid testleri pozitif çıkan Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a çevrildi. İki oyuncunun yokluğunda hem orta saha hem de hücum hattında büyük sıkıntılar çeken bordo-mavililerde cuma oynanacak Kasımpaşa maçına bu oyuncuların yetişmesi umut ediliyor. Parmak dün akşam idmana çıkıp takımla çalışırken, Ekuban'a bugün yeni bir covid testi yapılacağı belirtildi. Sonucun negatif çıkması halinde Kasımpaşa maçında iki futbolcunun forma giymesi bekleniyor.
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