Trabzonspor'da karar anı! Abdullah Avcı...
Trabzonspor'da alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Eddie Newton'ın durumu masaya yatırıldı. Yönetim, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na tam yetki verdi. Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota gündemde ama Abdullah Avcı bir adım önde...
Geçtiğimiz sezon son haftalarda kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına İngiliz antrenör Eddie Newton'u getirmişti. Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibinde, ilk 6 hafta sonunda istenen sonuçlar gelmedi. Sadece bir galibiyet alabilen ve topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalan bordo-mavililerin, son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı. Alınan mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Yönetim kurulu, bu konudaki tüm sorumluluğu Başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi. Ağaoğlu'nun da yönetim kurulunun da teknik direktör değişikliği konusundaki kararını kısa süre içerisinde vermesi ve bunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüpte toplantıda gündeme gelen isimlerin Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota olduğu öğrenilirken, bazı yöneticilerin de farklı isimler önerdiği öğrenildi. Ancak daha önce bir görüşme gerçekleştirilen ve rakamsal konular dahil tüm konuların masaya yatırıldığı Abdullah Avcı'nın ise ön planda olduğu öğrenildi. Bu konuda birkaç gün içinde sıcak gelişmeler bekleniyor.
AVCI İLE GÖRÜŞME YAPACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Abdullah Avcı ile bir iki gün içinde bir araya geleceği belirtildi. Ağaoğlu sezon başında Avcı ile bir araya gelmişti. 57 yaşındaki hoca bir sunum gerçekleştirmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi taraflar yeniden bir araya gelecek.
(Fotomaç)
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