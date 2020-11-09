Abdullah Avcı'dan Trabzonspor'a başarı garantisi! Yönetimi mest etti
Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Abdullah Avcı, bordo-mavili yönetimi mest etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Başarıya açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğiz." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor... Usta hoca ile her konuda anlaşmaya varıldı. Tecrübeli çalıştırıcı da bir an önce eşofmanlarını giyerek göreve başlamak için sabırsızlanıyor. Yarın Karadeniz temsilcisiyle resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Abdullah Avcı, yönetime de başarı sözü verdi. 57 yaşındaki hoca yöneticilerle yaptığı toplantıda kulübü yeniden doğru hedeflere yürüteceğini belirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler de duyduklarından bir hayli memnun oldular.
'FUTBOLDAN ALACAĞIMIZ VAR'
Bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetime birlikte başarıya ulaşacaklarını söyledi. Avcı şöyle konuştu: "Başarıya gerçekten açım. Zorlukları seviyorum ve zor olanı hep birlikte güzele çevireceğim. Benim de Trabzonspor'un da Türk futbolundan alacağı var. Bu alacağımızı da kısa sürede tahsil etmek istiyoruz. Ben ve ekibim Trabzonspor'da başarılı olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hazırız ve heyecanlıyız"
ÇARŞAMBA İDMANDA
Trabzonspor'un 3 yıllığına anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, salı günü şehre gelecek. Başarılı çalıştırıcı imza töreninin ardından çarşamba günü ilk antrenmanına çıkacak.
(Fotomaç)
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