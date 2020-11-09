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TRABZONSPOR

Djaniny: Bir daha kaçmaz

Bir daha kaçmaz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'un hücum oyuncusu Djaniny Semedo, Alanyaspor deplasmanında kritik fırsatları harcamıştı.

'un hücum oyuncusu Djaniny Semedo, Alanyaspor deplasmanında kritik fırsatları harcamıştı. Tecrübeli oyuncu, fiziksel olarak henüz hazır hale gelmediğini belirtti ve "Bu fırsatları bir daha kaçırmam. Bana güvenmeye devam edin" mesajını verdi. 29 yaşındaki futbolcu düzenli şekilde oynadıkça kendini bulacağını ifade etti.
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